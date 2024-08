KOGU TÕDE PARIISIST | Patry party! Olümpiavõrkpalli valitseja Prantsusmaa jättis legendaarse Leoni kullata

Finaalis ootas võõrustajaid Poola eesotsas aegade ühe parema võrkpalluri Wilfredo Leóniga ning ilmselgelt tõi vastasseis tribüünid triiki täis. „We are full,“ tõdes vabatahtlik, et ajakirjanike kõik kohad on võetud ning seis on hapu. Peale akrediteeringule otsa vaatamist lisas ta juba eesti keeles: „Aga kaasmaalasele võib seda küll öelda, et seal nendes viimastes ridades jäävad tõenäoliselt kohad vabaks ja säti sinna.“ Saadan siit virtuaalsed tänusõnad teele.