DELFI PARIISIS | Kas breiktants tuli, et jääda? Miks leedulanna kulla kaotas?

Minu ainus kokkupuude breigiga pärineb põhikooliajast. Kaks mu head klassivenda käisid breigitrennis ja demonstreerisid vahel vahetundides õpitut. Tean, et püsti tantsimine on toprock ja maas pöörlemine downrock, pea peale või muusse asendisse kinni jäämine freeze ning peadpööritavad piruetid käte, turja, pea või mis iganes kehaosa peal power-moves (tänan tublisid Vikipeedia sisuloojaid, kes mõisted ja reeglid eesti keelde on pannud).