DELFI PARIISIS | Natalja Inno tagab, et üks olümpia vaadatuimad telealasid sujuks tõrgeteta ja maailm saaks parima sõu osaliseks

See vaatajaarv koos kogu selle päeva (nn superteisipäev) reitinguga 34,7 miljonit kuulub NBC kanali olümpia nädalapäeva (E–R) kõigi aegade edetabeli etteotsa. Ei pea vast lisamagi, kui oluline on sellise teleürituse tõrgeteta vahendamine. Olümpia ühe populaarseima ala sujuvas korralduses on suur roll endisel Eesti iluvõimlejal ja kohaliku alaliidu endisel juhtfiguuril Natalja Innol, kes pääses Pariisi olümpiale võimlemise korralduskomitee liikmena.