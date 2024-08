DELFI PARIISIS | LeBron James: olen 39 ja ma ei tea, kui palju mul tuleb veel selliseid suuri mänge

Nii kõlas keldris asuvasse mixed zone’i kõigepealt Anthony Edwardsi valju „Freed from Desire“ laul, mille järel jõudis ajakirjanikesumma ette naerusuine mees ise. „Täna tassisid meid Steph Curry ja Joel Embiid, kes ärkasid ellu. Nemad tassisid meid, sest olime taga 15-17-ga. Kuid kordagi polnud tunnet: oh, ei, kõik on läbi,“ rääkis 22-aastane Edwards, kes enne poolfinaale oli USA koondise parim punktitooja, aga matšis Serbiaga piirdus ta ühe korviga. „Teadsime, et suudame tagasi tulla, aga me teadnud, millal see juhtub. Ja me ei tahtnud, et meil saaks aeg otsa.“