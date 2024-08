Olümpia korvpallifinaal. Kas prantslased teevad elu mängu ja panevad USA tähed värisema?

Pariisi olümpia otsustavates mängudes on üllatusi pakkunud võõrustajad, USA pääs finaali oli igati loogiline asjade käik. Mis siis, et poolfinaalis Serbia vastu vajasid ameeriklased Stephen Curry, LeBron Jamesi ja Joel Embiidi vägitegusid, et kaotusseisust välja tulla ja napp 95:91 võit võtta.

Laupäevase finaali eel maailma korvpallimeediat sirvides ja enda peas jõuvahekordi paika pannes näib, et Prantsusmaa ei tohiks USA-le nii ohtlik olla kui Serbia. Aga kas see on tõde? Senise turniiri põhjal pigem mitte. Kes arvas, et serblased mängivad USA kolmel esimesel veerandil selgelt üle? Või maailmameistri Saksamaa paljukiidetud ladus rünnak vajub Prantsusmaa vastu täitsa laiali?