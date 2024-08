DELFI PARIISIS | Grete Griffin: ilmselgelt tahtsin isegi sportlasena olümpiale jõuda, aga emaks saamine muutis kõiki mu unistusi

Grete Griffin võtab Delfi vastu oma Triumfikaare lähedale renditud viienda korruse korteris köögilaua taga. Äsja on nad abikaasa Robertiga, endise NFL-i mängija ja praeguse ESPN-i kolledžijalgpalli eksperdiga lõpetanud uue podcasti episoodi salvestamise Justin Gatliniga. Ukse peal Griffinitega hüvasti jätval 42-aastasel viiekordsel olümpiamedalistil on Eestiga seoses head mälestused, sest just Rakveres ja Tallinnas tegi ta 2010. aastal esimesed stardid pärast dopingukaristusest vabanemist. Kui Eesti ajakirjanikud (siinkirjutaja ja toona Õhtulehes töötanud praegune Eesti olümpiakoondise pressiatašee Merili Luuk) temaga 2016 Rio olümpial mixed zone’is trehvasid, andis ameeriklane meile pealkirja: „Kutsuge mind veel Eestisse, teil on väga ilusad naised!“