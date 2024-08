DELFI PARIISIS | 28. lõpetanud Peeter Jürissoni isa Alvar: olümpiapääse andis motivatsiooni, aga finantsküsimused jäävad

Eeldan, et olümpiale saamine annab Peetrile motivatsiooni juurde?

Motivatsiooni annab juurde, aga finants on teine teema. Praegu on meile ka väike EOK toetus (C-tase ehk ettevalmistustoetus 1250 eurot - E.K.), aga sellega saab teha välismaal kolm treeninglaagrit ja sellega on aastane ports tehtud. Sellega üksi neli aastat ei purjeta.