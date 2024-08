„Seadsime kõrgeid eesmärke, meil polnud midagi kaotada ja sihtisime pääsu olümpiakvalifikatsiooni. Paljud ütlesid, et see on raske ja võimatu. Kuigi meil oli hea hooaeg, siis kuu tagasi saadud pääse tuli lõpuks üllatusena. Ideaalis oleks tahtnud teada varem, millega oleks saanud teha parema ettevalmistuse. Kuid vorm on hea ja loodame teha tugeva tulemuse,“ rääkis igapäevaselt Hollandis resideeruv Relander.