Jalgpalli EM meelitas teleri ette üle poole miljoni eestlase

Mängude ülekandeid sai esmakordselt vaadata koguni neljas erinevas telekanalis: ETV, TV3, ETV+ ja TV6. Kantar Emori andmetel oli televaatajaid kokku vähemalt 589 tuhat, mis on 51,4% elanikest, kes on vähemalt 4-aasased, on Kantar Emori andmed.