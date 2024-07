Aivar Pohlaku kommentaar EM-finaalile: Euroopa meistriks tuli parim

Hommikusöögi järel hotellist väljudes tänavatel ruumi polnud. Inimmassist läbipääsu otsides hakkas minu mõte tavapäraselt leidma seoseid tekkivate tunnete ning üldisemate mõtete vahel. Kuidas toimib jalgpall ja kuidas on see seotud ühiskonna üldise korraldatusega. Inglaste hulgast läbi minnes mõtlesin jalgpalligagi seonduvale agressiivsusele nurga alt, et see on mingit pidi pigem loomulik enese väljaelamine, kusjuures suhteliselt hõlpsasti kontrollitav ja juhitav, sest seotud konkreetsete sündmuste – mängudega. Kusjuures kuigi taustal toimib vastandamine, mis vähemalt väljendustes küünib ka vihani konkurendi vastu, on see lõpuks enamasti siiski mäng, mida liiga tõsiselt võtavad üksikud. Toimib sõna- ja arvamusvabadus – igaüks võib olla oma lemmikklubi või -koondise toetaja ja vastanduda selle konkurentidega, kuid mitte ükski hoiak ei loo eeldusi sinu paariaks tegemisele.