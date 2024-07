Gareth Southgate enda tulevikust: pean rääkima õigete inimestega

Southgate’i kaitsest lähtuv mängustiil on saanud kõvasti kriitikat ning nii on Inglismaa meedias avaldatud pidevalt arvamust, et talendikas koondis vajaks peatreenerit, kes suudaks mängijatest rohkem välja võtta. Inglismaa alaliit on väidetavalt aga Southgate’i usku ning leiab, et peatreener peaks jätkama. Alaliit soovib väidetavalt ametis näha inglasest treenerit, kes ei oleks avalikkuse ees konfliktne. Seega ei ole väidetavalt nende võimaluste ring lai.