VIDEO | Rõõmupidu vs. nukrus! Vaata, kuidas reageeriti EM-i lõpuvilele Madridis ja Londonis

Hispaania jalgpallikoondis krooniti Euroopa meistriks neljandat korda. Esimest korda triumfeeriti 1964. aastal. Seejärel võideti 2008. ja 2012. aastal. Nüüd lisati neljas trofee. Hispaania on sellega läbi aegade kõige edukamaks koondiseks. Saksamaa on edukuselt järgmisena võitnud kolm EM-tiitlit. Itaalia ja Prantsusmaa on kahekordsed Euroopa meistrid. Korra on triumfeerinud NSVL, Tšehhoslovakkia, Portugal, Holland, Taani ja Kreeka.