VIDEO | Seljavõit! Carlos Alcaraz pani Wimbledoni finaalis teist aastat järjest paika seitsmekordse tšempioni Novak Djokovici

Teist korda järjest kohtusid Wimbledoni finaalis omavahel Alcaraz (ATP 3.) ja turniiri seitsmekordne võitja Novak Djokovic (ATP 2.). Kui mullu sai Alcaraz vanemast konkurendist jagu viies setis, siis tänavu piirdus tiitlimatš kolme setiga.

Alcaraz murdis esimeses setis pikaks veninud avageimis kohe Djokovici pallingu. Sealt edasi jätkas hispaanlane juba kindlalt ning võitis esimese seti lõpuks 6:2. Teises setis võitis Alcaraz taas kahel korral serblase servigeimi. Ka teine vaatus läks hispaanlasele numbritega 6:2.

Kolmas sett kujunes kõige tasavägisemaks, kui 4:4 seisuni suutsid mõlemad mehed oma servi hoida. Seejärel tegi esimese murde tiitlikaitsja, kes 5:4 seisult ise servima pääses. Alcaraz läks 40:0 juhtima aga ta ei suutnud ühtegi kolmest järjestikusest matšpallist ära kasutada. Hoopis Djokovic võitis viis punkti järjest ja viigistas seisu 5:5 peale. Lõpuks otsustati seti võitja kiires lõppmängus. Seal jäi peale ikkagi Alcaraz, kes seljatas serblase 7:4.

Nii olid Alcarazi võidunumbrid 6.2, 6:2, 7:6 (4). Finaal kestis kokku kaks tundi ja 30 minutit.

Alcarazile oli see juba neljandaks suure slämmi võiduks. Lisaks kahele Wimbledoni trofeele on ta korra võidutsenud US Openil ja French Openil. Rohkem pole ta suurtel slämmidel kahe parema sekka jõudnud ehk Alcarazi saldo finaalides on neljast neli. Novak Djokovic on karjääri jooksul võitnud 24 suurt slämmi. Tänane kaotus oli talle finaalides 13.

„See on unistuse täitumine. Unistasin sellest 11-12-aastaselt,“ rääkis Alcaraz võidukones. „Wimbledon on kõige ilusam turniir, see (Wimbledoni peaväljak) on kõige ilusam areen ja loomulikult on see kõige ilusam trofee.“

Alcarazilt uuriti üle, kuidas ta kolmandas setis kolme matšpalli maha mängimise järel keerulisest seisust välja tuli. „Djokovic on uskumatu võitleja. Püüdsin jääda rahulikuks ja enesekindlaks ning mängida oma parimat tennist. Mul on hea meel, et sellest välja tulin.“