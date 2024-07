Maratonmatši kaotanud maailma esireket Jannik Sinner langes Wimbledonis konkurentsist

Itaallane Sinner võitis avaseti neutraalse lipu all võistleva Medvedevi vastu 7:6 (7), aga kaotas järgmise 4:6. Kolmas sett kuulus Medvedevile 7:6 (4), aga Sinner suutis neljanda seti 6:2 võiduga seisu viigistada. Otsustava vaatuse võitis Medvedev 6:3. Põnevusmatš kestis kokku kolm tundi ja 54 minutit.

Tänavu Austraalia lahtistel triumfeerinud Sinneri jaht karjääri teise suure slämmi tiitlini sai selleks korraks läbi. Medvedev, kel on all üks US Openi võit, kordas poolfinaali jõudmisega oma seni parimat saavutust Wimbledonis.