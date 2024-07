VIDEO | Tiitlikaitsja Alcaraz kaotas küll avaseti, aga jõudis Wimbledonis taas finaali

„Ma alustasin väga-väga närviliselt ja Daniil domineeris mängu. Proovisin teises setis pingetest vabaneda ja sain sellega hakkama. Pärast seda sain oma mängu käima ja arvan, et lõpuks näitasin väga head tennist,“ rääkis Alcaraz, kes loodab, et lisaks temale saadab pühapäeval EM-i finaalis edu ka Hispaania jalgpallikoondist. „See saab olema hispaanlaste jaoks tore päev!“