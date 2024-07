Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sai uueks hooajaks veel ühe pusletüki paika

„Lips on näidanud viimastel hooaegadel järjest küpsemat mängu ja tema eelmise hooaja esitused eurosarjas olid väga võimsad. Satsis peab olema võitluslikkust ja isu lauapallidele järgi minna – see on olnud Lipsu stiil ja usun, et ta toob seda ka meie võistkonda. Eesti mängijate nimel käib hetkel suur võidujooks ja meil on hea meel, et Lips on nüüd Tartu mees,“ ütles Talts.