Soome korvpallitreener Tuomas Iisalo saab NBA klubis kõrge ametikoha

Lõppenud hooajal Prantsusmaa klubi Paris Basketballi EuroCupi võitjaks ja seega järgmiseks hooajaks Euroliigasse vedanud Iisalo siirdumisest NBA-sse on räägitud juba pikalt. Kui varem toodi võimaliku kosilasena välja Washington Wizards, siis nüüd paistab, et uus tööandja on hoopis Memphis.