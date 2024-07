Jüri Käo otsus aitas Robert Virvese viimasel hetkel Soome MM-rallile

Robert Virves alutas tänavust rallihooaega alles mai lõpus Sardiinias ning esialgne plaan nägi ette osalemist kolmel rallil. Sardiinia kuluski Škoda Rally 2 autoga kohanemiseks, ent Poolas õnnestus tal jõuda WRC 2 arvestuses poodiumile ning see pani aluse võimalusele hooaega pikendada. Täna õhtul sab Virves minna Delfi Rally Estonia starti teadmisega, et saab kihutada Soomes ja ilmselt ka Kreekas.

„Pärast Poolat jäi Soome MM-rallile registreerimiseks üks päev. Arutasin asja Jüri Käoga, kes otsustas, et tuleks võistelda ka Soomes. Teeme seda puhtalt tema toel,“ rääkis Virves. „Jüri panus on alati olnud suur, kuid mingi osa eelarvest pean ka ise leidma. Soomega seoses jäi aga väga vähe aega.“

Käo on andekat saarlast aidanud juba aastaid ning olnud Virvese karjääri rahastamise nurgakiviks. Koostöö senise tippsaavutusena krooniti Virves kaks hooaega tagasi juunioride maailmameistriks.

Pärast möödunud pühapäeval lõppenud Poola rallit, on Virvese päevad olnud tihedad. Koju pole ta jõudnudki, Poolast sõitis ta otse Lõuna-Eestisse, et valmistuda Rally Estoniaks. Kodustel teedel on hea võimalus teha tulemust ja ennast võimalikele toetajatele näidata.