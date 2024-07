Delfi Rally Estoniale registreerus Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses 81 paari, kihutamas näeb ka Tänakut

Ainult Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses võistlevad autod kannavad numbreid alates 100 ja just numbri all 100 saavad rajale maailmameistrid Ott Tänak / Martin Järveoja, kes võistlevad koduteedel EMV1 klassis Hyundai i20 N Rally1 autoga. EMV1 arvestuses on veel starti tulemas ka kaks Proto autodel võistlevat võistluspaari.

EMV2 klassis on võistlusele registreerunud seitse võistluspaari eesotsas möödunud nädalavahetusel Poola MM-rallil WRC2 klassis poodiumil lõpetanud Robert Virvesega, kelle Škoda Fabia RS Rally2 kõrvalistmel istub sel korral Craig Drew. Nii Euroopa (ERC), kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses on Lisaks Virves / Drewle veel startimas Georg Linnamäe / James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2), Gregor Jeets / Timo Taniel (Toyota GR Yaris Rally2) ja Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2). Numbri all 101 saab stardi EMV2 klassi hooaja punktiliider Priit Koik, kelle Škoda Fabia Evo Rally2 kõrvalistmel võtab sel korral koha sisse Ken Järveoja.

EMV3 klassis ehk Rally3 autodega on Eesti meistrivõistluste punkte jahtimas kaheksa võistluspaari. Esimese Rally3 autona saavad stardi Kerem Kazas / Hugo Magalhaes (Ford Fiesta Rally3). Eesti võistluspaaridest saavad nii ERC, kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses esimesena rajale Junior WRC klassi MM-liidrid Romet Jürgenson / Siim Oja (Ford Fiesta Rally3). Uue meeskonna LightGrey värvides teevad just Delfi Rally Estonial esimese stardi Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk (Renault Clio Rally3) ja Patrick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3). Nelikveolise Rally3 autoga on esmakordselt Delfi Rally Estonia starti tulemas 2017. aasta Dakari ralli Malle Moto klassi võitja Toomas Triisa, kellele kaarti lugemas Laur Merisalu.