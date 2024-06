TIIT TERIK | Olümpiaujula rajamise plaani peatamine ei ole lühinägelik, vaid pime otsus

Tänase linnavalitsuse otsust ei saa nimetada lühinägelikkuseks, see on pimedus. Sellised otsused ei sünni majanduslanguse ja rahapuuduse hirmus, vaid põhjusel, et otsustajate hulgas napib arusaamist spordi ja saavutusspordi olulisusest. Valdkonna eest seisjat lihtsalt ei ole. Isegi kui sportlaste saavutustest tiivustuna räägitakse positiivsest eeskujusid ja tervisespordi olulisusest, kõlavad need sõnad vaid seni, kuni end sangariteks koos pildistada lastakse. Eriti kummastav on see siis, kui esimesed poseerijad on need, kes näiteks suurvõistluste Eestis toimumise toetamiseks oma abist keeldusid, nagu see juhtus WTA puhul.