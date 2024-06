DELFI VIDEO | Jefimova treener Henry Hein: kõiki olümpiale tulevaid konkurente on Eneli võitnud, välistada ei saa midagi

„Eneli puhul ma ei ütleks, et see on välistatud,“ vastas Hein. „See on kindlasti asi, millele me otseselt ei mõtle. Me teame, et seal on neli-viis naist isikliku rekordiga 1.04, Enelil on 1.06 - see on suur vahe. Aga kõik neid konkurente on ta varem võitnud. Nii et kõik on võimalik.“