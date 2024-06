Tallinn pani olümpiaujula ehitamise plaanid pausile. Eesti ujumisliit: mida peame veel saavutama, et lõpuks ujula saaksime?

„Sel nädalal teatas ka kultuuriministeerium, et riigil pole võimalik ujula rajamist toetada, mis on praegust majanduslikku olukorda arvestades ka mõistetav,“ lausus abilinnapea Viljar Jaamu.

Linnavalitsuse saadetud pressiteates selgitati, et põhjuseks on muutunud majanduslik olukord ning viidati ka kultuuriministeeriumi suunas, kes samuti on teatanud, et riigil pole võimalik ujula rajamist toetada.