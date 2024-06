VIDEOBLOGI | Henry Sildaru käis Rummu karjääris lustimas

Lisaks veel lustimisele on Sildaru valmistumas ka uueks talihooajaks, mis algab juba 7.-8. septembril Uus-Meremaal Cardronas. Seal on kavas rennisõidu MK-etapp. Just Cardronas jagatakse ka esimesi punkte Milano-Cortina olümpiapääsmete püüdmisel.