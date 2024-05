DELFI VIDEO | Henry Sildaru: see oli üllatus, et mind ka täiskasvanutes parimaks ei valitud

„Eks see oli ikka natuke üllatav, sest olen ka meeste klassis päris hea tulemuse teinud, millega ise jään rahule,“ rääkis Sildaru. „Ma usun, et hooajaga võib ka täiesti rahule jääda. MK-etapi kümnes koht tuli küll isegi endale väga ootamatult, aga selle üle on hea meel ja samuti juunioride medali üle,“ lisas ta.