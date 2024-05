DELFI FOTOD | Selgusid aasta parimad suusasportlased. „Henry Sildaru ja Kristjan Ilves panid eestimaalased oma kodudes rõõmustama“

„Selja taha on jäänud äge hooaeg täis häid tulemusi ja emotsioone. Kristjan Ilves oma koduse MK kahe teise kohaga ja Henry Sildaru juunioride MMi pronksmedaliga panid eestimaalased oma kodudes rõõmustama ning kaasa elama. Põnev on näha, et noorte seas on väga palju motiveeritud ja andekaid sportlasi, kes on teinud oma vanuste hulgas maailmas juba väga häid sooritusi ning kes annavad põhjust tulevikku optimistlikult vaadata“ võttis hooaja kokku Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

„Sel aastal otsustasime taaselustada ka Suusaliidu Aasta Tegu kategooria. Mitmete märkimisväärsete nominatsioonide hulgast osutus seekord valituks Murdmaasuusatamise Noorte MK – noorte suusasari, mida on juba 28 aastat korraldatud ning mis sel hooajal läbis korraldusliku reformi tõstes taas noorte huvi suusatamise vastu. „Väga hea on tõdeda, et noorte huvi on tõusnud ala vastu, sest seda oli näha igal etapil osalejate arvus . Midagi pole öelda, see on ju päris esimeseks mõõduvõtuks väga paljudele meie tänastele, eilsetele ja tulevastele suusatippudele.“ rõõmustasid suusasarja peakorraldajad Jaak Teppan ja Tanel Ojaste.