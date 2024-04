Sel nädalal võis Eestis tõdeda, et talv ei ole veel möödas. Samamoodi ei ole täiesti läbi veel ka talispordihooaeg. Täna ja homme võidakse teha Eesti talispordiajalugu ning meile võib tulla esimene tiitlivõistluste medal kurlingus. Tänavust talihooaega silmas pidades ei oleks selles iseenesest midagi iseäralikku, kuna siinsed sportlased on tegelikult olnud uskumatus hoos ning ajalugu on tehtud 15 korda.