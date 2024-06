DELFI VIDEO ROOMAST | Johannes Erm medalivõimalustest: see tundub reaalne. Näeme, mis saab

Nädala alguses Tallinnas toimunud kergejõustikukoondise pressikonverentsil sõnas Erm, et eesmärkideks on isiklik rekord ja medal. „Usun, et kui mõlemad päevad veatult lähevad, on ka kuld reaalsus,“ sõnas ta toona. Sama rääkis ta ka nüüd: „See tundub mulle reaalne ja eks näeme, mis saab.“