FOTOD | Neli päeva Rooma EM-ini. Johannes Erm: jahin rekordit ja (kuld)medalit

400 m tõkkejooksus on stardis suurte tiitlivõistluste kogemustega Rasmus Mägi , kellel on ette näidata 2014. aasta EM-i hõbemedal. Kümnevõistluses esindavad koondist 2022. aasta EM pronks Janek Õiglane , 2024. aasta sise-MM pronks Johannes Erm ning 2023. aasta sise-EM pronks Risto Lillemets.

„Näen, et seis on väga hea. Jahin rekordit (8484 punkti) ja medalit. Usun, et kui mõlemad päevad veatult lähevad, on ka kuld reaalsus,“ ütles Erm ja lisas, et võrreldes Götzise kümnevõistlusega on kõige rohkem varu kõrgushüppes ja odaviskes.