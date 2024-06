Johannes Ermi võimalused Euroopa meistriks tulla pole laest võetud. „See on jõukohane“

Sellegipoolest on Roomas kohal esinduslik seltskond. Neist kõige nimekamate, maailmarekordimehe Kevin Mayeri ja tiitlikaitsja Niklas Kauli kohal ripuvad Tiberi jõe haugide kasvu küsimärgid. Teistest on tänavu ennast parimast küljest näidanud Erm ja norralane Sander Skotheim.

Erm ütles enne EM-i, et läheb isikliku rekordi (8484 punkti) ja medali järele ning kui kõik tuleb veatult välja, on ka kuld reaalne. 26-aastane mitmevõistleja on viimase aasta jooksul saatnud välja ainult positiivseid sõnumeid. Aga kui rääkida tema tiimi peatreeneri Holger Peeliga, on toon kohati hoopis teistsugune. Nii ka enne Roomat.