Kümnevõistleja Johannes Erm sai uue suurtoetaja

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink märkis, et spordis on ettevõtlusega palju ühist – iga õnnestumine, olgu see suur või väike, on sihikindla töö tulemus. „Näeme kergejõustiku koondise sportlastes neid väärtusi, mida ka meie Coop Pangas hindame. Sportlaste suur pühendumus ja tahe oma unistusi ellu viia paistab kaugele,“ lisas Rink. Seetõttu soovib pank anda omapoolse panuse, et Eesti kergejõustikukoondis ja kümnevõistlejad saaksid keskenduda eelseisvale EMile Roomas ja olümpiamängudele Pariisis ning anda seal endast maksimumi.

Rink tõi esile kergejõustikumaailmas ajalugu tegeva Johannes Ermi, kes alles hiljuti sai Glasgow sisemaailmameistrivõistlustel kaela pronksmedali. „On suurepärane tunne, kui näed oma Eesti sportlasi suurte võistluste poodiumil. Soovime, et Erm saaks täielikult keskenduda eesolevatele võistlustele, mistõttu leiame, et ainuõige otsus on ka oma õlg alla panna,“ ütles ta. Margus Rink lisas, et tänased sporditipud on eeskujuks noortele ja lastele, õpetades neile sihikindlust ja oma unistuste nimel pingutamist.

Kümnevõistleja Johannes Erm avaldas tänutunnet ja lisas, et on suur au kui sportlasi tunnustatakse. „Kümnevõistluse tase Eestis on väga kõrge ning ilma toetuseta on keeruline tippu jõuda ning seal püsida. Minu suurim eesmärk on koju tuua medalid ja Coop Panga abiga on see võimalik,“ lisas Erm.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi sõnul pakub tänavune spordiaasta rohkelt väljakutseid. „Eelseisvate Rooma Euroopa meistrivõistluste valguses on heameel alustada koostööd Coop Pangaga, kelle eesmärgiks on pakkuda tuge kümnevõistlejate võistluslähetustele ning toetada Johannes Ermi tema sportlike sihtide seadmisel,“ rääkis EKJLi president.