Monacos rumala avarii teinud vormelisõitja jääb lepinguta

„Vormel-1 meeskonnas sõitmine on olnud minu elus märkimisväärne periood. Kuigi olen siin viis aastat täiskohaga võidusõitja olnud, algas mu profikarjäär Enstone’is juba siis, kui olin teismeline, nii et see jääb minu jaoks alati eriliseks kohaks,“ kommenteeris 27-aastane Ocon.

Alpine`i tiimijuht Bruno Famin soovis vormelisõitjale edasiseks karjääriks edu. „Soovime esmalt tänada Estebani meie meeskonnale pühendumise eest viimase viie aasta jooksul. Selle aja jooksul oleme tähistanud koos fantastilisi hetki, millest parim saabus 2021. aasta Ungari GP-l meeldejääva võidusõiduga. Meil on 2024. aastal ees veel 16 võistlust, millel on selge eesmärk: jätkata väsimatult meeskonnatööd, et püüda rajal parimaid tulemusi,“ sõnas Famin.