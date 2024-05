Võib öelda, et Paul Aroni nädalavahetus Monaco vürstiriigis oli üsna perfektne. Kui midagi jäi kripeldama, siis see, et ta pidi startima neljandana – ajasõidu võidust jäi puudu 0,064 sekundit –, aga seltmaalt tegutses Aron eksimatult. Tulemus: meie mees juhib esimese eestlasena F2 sarja, kui sõidetud on viis etappi ja sõitmata üheksa.