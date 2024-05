Võistluskeelust pääsenud Magnussen: Perez ei jätnud mulle ruumi

Pereziga rattad kokku pannud ning teda oma auto ninaga ligi 100 meetrit lohistanud taanlane Kevin Magnussen (Haas) kommenteeris intsidenti järgmiselt: „Minu vaatepunktist nägi see välja nii, et ma olin seal ja mind suruti vastu seina. Päris suur osa minu auto esiosast oli Perezi masina tagaosaga kohakuti. Kui tema seina läks, suruti ka mind seina ning me läksime teineteisega kontakti.“

„Ma usaldasin teda, et ta jätab mulle ruumi, kuna ma olin juba seal. See pole kurv, kuhu sa sisse pidurdad. See on lihtsalt väike pööre sirgel, kus sa pead jätma auto laiuse ruumi, muidu pole teisel mehel mingit võimalust,“ lisas Magnussen.

„Sellest on kahju. Tiimile läheb see palju maksma, meestele (mehaanikutele - toim) tähendab see palju tööd ning meile kasutamata võimalust,“ ütles 20. kohalt startinud Magnussen. Perez sai lähte 16. stardiruudust.

Pressikonverentsil ütles Magnussen veel: „Kumbki auto ei näinud selle avarii järel kena välja. See on väga-väga halb olukord (taanlane kasutas sõnu „shitty-shitty situation - toim).

Uurimise alla ei võetud

Perez oli pahane, et kohtunikud avariid uurimise alla ei võtnud. Sõit peatati küll punase lipuga, kuid uurimata jätmine viitab, et kohtunike arvates oli tegu võidusõiduolukorraga.

Mehhiklase arvates pidanuks Magnussen tagasi tõmbuma, kui nägi, et tal kitsal rajal möödumiseks ruumi pole: „On esimene ring. Ma kaotasin positsiooni ühele RB-dest. Väljusin kurvist. Kui te mu pardakaamerat vaatate, siis näete, et Kevinit pole ühelgi hetkel näha. Ma olin üllatunud, et ta sel hetkel gaasi põhjas hoidis, sest see oli täiesti ebavajalik. Saime kõvasti kahjustada. Meil oli väga tõsine intsident.“

„Olen pettunud, et seda ei uuritud, sest tegu oli massiivse intsidendiga. Mu auto on täiesti hävitatud ning ka mina sain haiget,“ lisas Perez.