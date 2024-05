Eesti võrkpallikoondis püüab Rakveres unistuse täita

Eestil on jätkuvalt alles võimalused jõuda Kuldliiga finaalturniirile. Korraldajana on finaalturniiri pilet taskus Horvaatial, lisaks pääsevad nelja sekka tabeli kolm paremat meeskonda. Kui Horvaatia jõuab esikolmikusse, pääseb turniirile ka neljandaks jäänud koondis.

Hetkel on liidrikohal täisedu nelja võiduga Tšehhi, teine on Horvaatia samuti nelja võiduga, mõlemal on koos 12 punkti. Kolmas on kolme võidu ja ühe kaotusega Ukraina (10 punkti) ning neljas samuti kolme võidu ja ühe kaotusega Portugal (10 punkti). Eesti hoiab hetkel kahe võidu ja kahe kaotusega kaheksandat kohta (5 punkti), meie ette jäävad veel Hispaania, Soome ja Belgia. Kui Eesti suudab ise nädalavahetusel mõlemad kohtumised võimalikult kindlalt võita, peavad ka mitmed teised mängud meile soodsalt lõppema.

Tabeliseisu tõttu ei hakka peatreener Alar Rikberg Aserbaidžaani ja Luksemburgi vastu niisama mänguajaga eksperimenteerima. „Kahjuks on tabeliseis selline, et niisama vahetuste tegemiseks ja lihtsalt mängulusti andmiseks võimalusi pole. Nädala lõpuni on finaalturniirile saamise võimalus ikkagi õhus ja peame mängima maksimaalse tulemuse peale. Võimalik, et siin läheb geimide lugemiseks, seega ära ei saa midagi anda. See, et peame 3:0 võitma, paneb teistmoodi pinge ka peale,“ sõnas juhendaja Eesti võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Hetkel on Aserbaidžaan tabelis viimasel ja Luksemburg eelviimasel kohal, kumbki pole veel saanud ühtegi geimivõitu. „Aserbaidžaan võib servil võtta riske ja nende puhul võib kõike oodata, eri nurkadesse servimist jms. Mõlema vastase puhul on oluline, et ei laseks neil lihtsaid punkte saada. Peame mängima targalt, väheste vigadega ja eelkõige keskenduma enda mängule,“ lisas Rikberg.

Mõlemad kohtumised on otsepildis nähtavad ka ETV2 vahendusel.

Meeskonna koosseis Aserbaidžaani ja Luksemburgi vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus, Tristan Täht