Väsinud Eesti võitles, ent jäi Kuldliigas Soomele alla

Neljandas alustasid Eestil Keel, Teppan, Tammearu, Lõhmus, Aganits, Treial ja Maar. Lõhmuse rünnak takerdus blokki ja Soome haaras 5:2 edu ning Rikberg võttis mõtlemisaja. Soome sai taas kätte neljapunktilise edu – 10:6, mis kuidagi väheneda ei tahtnud. Viiber ja Keel vahetasid taas. Soome tõi muudkui kaitses pallid üles, meie aga ebaõnnestusime ja 11:16 kaotusseisus kasutas Rikberg taas mõtlemisaega. Severi Savonsalmi serviäss andis Soomele 20:13 edu ning geimi võitsid soomlased 25:18 ning mängu seega 3:1.