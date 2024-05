Eesti meeskond kohtub Kuldliigas Hispaaniaga. Rikberg: „Võidab see, kes rohkem tahab ja armutult võitleb“

Eestil on tabelis kirjas võit ja kaotus – Põhja-Makedooniast saadi jagu 3:1, ent Tšehhile jäädi 0:3 alla. Tabelis annab see enne nädalavahetuse mänge kaheksanda koha. Ka Hispaanial on üks võit ja üks kaotus, kui 3:0 võideti Luksemburgi ja kaotati 1:3 Portugalile. Laupäeval kell 18.00 kohtub Eesti Soomega.

„Hispaania vastu alustame nurgas ilmselt Karli ja Märdiga ja vaatame, kuidas see mäng jooksma hakkab. Võimalik, et tuleb mingeid vangerdusi koosseisus, seda veel treeneritega arutame ja otsustame. Hispaanial on igal positsioonil taset, nad mängivat kiiret mängu ning neil on väga kvaliteetne sidemängija. Lihtne ei saa meil olema, oodata on ka korralikku servisurvet, õnneks on meil siin suur korralik võrkpallisaal, kus saame vastuvõtul ja ka kaitses mõelda pallide mängus hoidmisele ja päästmisele. Usun, et mõlemalt poolt sõltub täna palju sellest, kuidas ollakse valmis armutuks võitluseks. Kes seda võitu rohkem tahab ja kelle mäng paremini jooksma läheb, seda võib täna õhtul ka edu saata,“ lisas peatreener.