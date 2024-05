Eesti võrkpallikoondis sai Kuldliigas võõrsil raske võidu, Kordas vigastas õnnetult kukkudes jalga

Kolmas geim kulges tasavägiselt seisuni 12:12, siis said Alar Rikbergi hoolealused väikse edu kätte ja võitsid vaatuse 25:19. Neljanda geimi esimeses pooles oli makedoonlastel pidevalt paaripunktiline edu, aga 16:16 seisult tegid eestlased 3:0 spurdi. Võõrustajad jõudsid veel viigini kahel korral (20:20 ja 22:22), aga geimi lõpu kallutasid külalised enda kasuks 25:22. Otsustavad punktid tõid Karli Allik ja Märt Tammearu.