EOK loob Eesti Spordikohtu. EADSE-l tekib rohkem volitusi ja tegutsemiskeelule vilistava treeneri tööandjat saab karistada

„Spordi eetikareeglid vajavad korrastamist ja muutmist. Võtsime viimasel spordikongressil (eelmisel aastal - toim) vastu suuna, et neid tuleb korrastada ja kaasajastada. Olime siiani harjunud, et tegeleda tuleb ainult dopinguga, aga üha rohkem on päevakorrale kerkinud ka erinevaid kokkuleppemängudega ja väärkäitumistega seotud kaasusi, mis tihtipeale on välja jõudnud tavalise kohtusüsteemini, kus asjade käsitlemine on kohmakas ja aeganõudev, kuid millega me saaks väga hästi ka ise [spordi sees] hakkama,“ rääkis tänase Eesti olümpiakomitee Täiskogu istungi avasõnades EOK president Urmas Sõõrumaa.