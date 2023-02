Kergejõustikus tegutsemise keelu saanud treener Mehis Viru: ma pole olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes

Eesti kergejõustikuliidu juhatus väljastas täna lõunal pressiteate, milles teatati, et Mehis Viru suhtes algatatud distsiplinaarmenetlus on päädinud spordialas tegutsemise keeluga. Pressikonverentsil täpsustati, et keeld on rahvusvaheline.

„Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina. 2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Mehis Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu,“ seisis otsuses.

Pressikonverentsil selgus, et uurimise ajendiks olid vihjed Viru ja tema hetkel tuntuima õpilase, 18-aastase kõrgushüppaja Karmen Bruusi kohta.

EKJL-i distsiplinaarkomisjoni liige Margus Mugu rääkis, et Viru ja Bruusi nähti kummaliselt käitumas mullu augustis Colombias Calis toimunud U20 maailmameistrivõistlustel. „Kogu see uurimine algas sellest, mis toimus eelmise aasta augustis Calis. Selle kohta tegi kirjaliku avalduse Läti delegatsiooni juht. Oli ka teisi avaldusi. Ühisavalduse tegid ka Eesti treenerid Tõnis Kaukis, Heiko Väät ja Andrei Nazarov,“ sõnas Mugu.„Eesti ja Läti delegatsioonid elasid seal ühes hotellis. Läti treeneritele paistis Viru ja Bruusi omavaheline käitumine väga kummaline. Miļkevičs, kes on ka ise endine tippsportlane, tarvitas väljendit: „Mul on endal kaks tütart. Ma peaksin küll sellist suhtumist kohatuks.“"

Mehis Viru kommentaari edastas Delfile ja Eesti Päevalehele tema advokaat Maria Mägi-Rohtmets, kes lisas, et tegemist on treeneri esialgse kommentaariga. „See, mida tekkinud olukorras EKJL otsuse ja nende poolt avalikult antud kommentaaridega ette võtta, otsustame lähipäevil peale Mehis Viru naasmist Eestisse,“ ütles Mägi-Rohtmets.