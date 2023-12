Maakohtus süüdi mõistetud treener Riho Rannikmaa kaebas otsuse edasi. „Spordis käib võitlus lõpuvileni“

Üle 50 aasta judo- ja sumotreenerina tegutsenud Riho Rannikmaa mõisteti 1. novembril Viru maakohtus süüdi § 121 alusel, mis hõlmab kehalist väärkohtlemist . Rannikmaad süüdistati judotreeningul lapsele rusikaga äsamises. § 121 alla käivad teise inimese tervise kahjustamine, samuti löömine, peksmine või muu valu tekitav kehaline väärkohtlemine. Kohtunik Heli Väinaste märkis saalis, et ühelgi treeneril pole rikkumiste eest õigust last füüsiliselt vigastada. Kergendavaid asjaolusid ei leitud, aga raskendavaks peeti teiste alaealiste nähes löömist. Sel teisipäeval edastas vandeadvokaat Kristjan Tuul treener Riho Rannikmaa kaitsjana kommentaari ja pressiteate seoses käimasoleva kohtumenetlusega. Avaldame selle täismahus:

Riho Rannikmaa kaitsjana ei pea ma kuidagi õigustatuks kohtupidamist lehe veergudel, kuid antud kontekstis oleks vaikimine justkui süü tunnistamine. Kohtuvaidlus on keskendunud asjaolule, kas austatud treener Rannikmaa lõi rusikaga trennis viibinud last kuklasse. Viis trennis osalenud last, keda politsei küsitles, on kinnitanud, et sellist episoodi ei olnud.