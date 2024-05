Henri Drell: NBA superstaarid on väga normaalsed vennad

Eestlane vahetab agenti ja saab 2022. aasta algul üllatuslikult kutse Ameerika G-liiga klubist Windy City Bulls. Palgad ja olme on Põhja-Ameerika tugevuselt teises sarjas küll NBA-ga võrreldes kasinamad, aga see on soodne hüppelaud kõrgeimale tasemele.

„Sind hoitakse nagu kuldmuna seal. Inimesed on vastutulelikud ja superstaarid eriti veel, need on väga normaalsed vennad,“ sõnab Drell, lisades, et näiteks Bullsi mängumees Andre Drummond on tema hea sõber.