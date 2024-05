Henri Drell: tänan siiani Kalev/Cramot, et nad mulle neli aastat tagasi nii s*ta pakkumise tegid

Pärast Itaaliat sai mees USA-s jala ukse vahele tänu uuele ambitsioonikale USA agendile, kes temaga ise ühendust võttis ja Drelli nõusse sai, et koostööd alustada. Mehele tuli kaks kõnet G-liigast, ühest öeldi, et see aasta ei võeta.

Drell on õpetussõnu saanud mitmetelt treeneritelt, kuid kõige enim toob ta välja Jasmin Repeša, keda korvpalluri vanemad siiani poisi kaitseingliks kutsuvad. „Tema päästis mu aasta, viis karjäärinoole üles poole ning on üks parimaid treenereid, kes mul olnud,“ on Drell tänulik.

Neli aastat tagasi mängis Drell Itaalia klubis Pesaro. „Mõte oli minna sinna ja nii öelda hüppelavana edasi minna, kuna see klubi on visioonitu tänase päevani. Seal tuli ette igasuguseid jamasid ning nad ei lasknud mul mängida, polnud häid mälestusi,“ meenutab Drell Pesaro aegu.

Drell tõepoolest teadis, millest räägib, sest unistusest on tänaseks saanud reaalsus. „Ma teadsin seda juba ammu, et üks päev ma saan sinna, aga ma ei osanud öelda, millal. Ma nägin seda ette,“ räägib Drell.

Nelja aastaga on väga palju Drelli elus muutunud ning paljudele üllatusena on korvpalluri suured eesmärgid juba suuresti täitunud. Saatejuht Kruus tuletab meelde eelmises saates räägitut, kus Drell pani endale suure suuga pinge peale ja ütles, et kunagi mängib NBA-s. „Mulle saadeti kirju, et miks sa lased poisil lolli juttu rääkida,“ lisab Kruus.

Drell räägib täpsemalt ka sellest, kuidas ta Chicago Bulls’i tiimi jõudis. „See oli detsembris, olin trennis ja peatreener Domercant ütles, et täna õhtul pakub Chicago Bulls sulle NBA lepingut. Ma ei suutnud seda uskuda, mõtlesin, et see on mingi nali,“ lisab Drell.

Chicago Bulls’is on Drell üks noorematest mängijatest, kuid sellegipoolest polnud tiimi sisse sulandumine tema jaoks keeruline. „Ma olin hooaja-eelses laagris käinud, teadsin neid vendi ja kõik kallistasid,“ kirjeldab ta. „Seal tehakse trenni, aga kui staar tahab väikest doonutit (toim. – sõõrik) ja magusat vahepeal, siis tuleb viia. See kõik jääb see normaalsuse piiridesse,“ kinnitab Drell.

Saabuv suvi tuleb Drelli jaoks katsumuste rohke ning pingutada tuleb kõvasti, sest ees on ootamas suveliiga. „Seal ei saa klouni mängida, kuna pärast suveliigat on otsustamise koht, kas nad jätavad mind või ei,“ on Drell valmis kindla sihiga suvele vastu astuma ja endast kõik andma, et oma kohta NBA-s kinnitada.