VIDEO | NBA-s elu mängu teinud Henri Drelli äge reaktsioon lööb sotsiaalmeedias laineid

Noore korvpalluri panus ei jäänud fännidel märkamata ning nii Drell kui temaga koos G-liigas mängiv Adama Sanogo (22 punkti, 20 lauapalli!) said kohtumise järel sotsiaalmeedias kiita.

„Ma hüppan (sellises olukorras) alati, luban. Mind on elu jooksul ka pahasti „postrile“ pandud. Aga ma hüppan alati ja luban, et jätkan hüppamist. Ma tulen Eestist - isegi, kui (mu „postrile“ panek) jõuab ESPNi tipphetkedesse, ei tunne mind keegi ära. Nii et ma hüppan edasi. Püüdsin seda hästi ajastada ja seekord õnnestus,“ kommenteeris Drell.