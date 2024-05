DELFI VIDEO | Indrek Schwede: nagu Flora algusaegadel, oli 100 aastat tagasi skandaalidega pildis Tallinna Jalgpalliklubi

Üldiselt iseloomustab aastaid 1925-1933 Eesti jalgpalli selle tähtsuse tõus Eesti ühiskonnas. „Jalgpall muutus äärmiselt tähtsaks. Selle üle arutleti. Toodi näiteid välismaalt - kui tähtis jalgpall seal on. Kui keegi tuli rääkima, et jalgpall on ületähtsustatud, siis öeldi: „Kuulge, vaadake, mis välismaal toimub. Saksamaal on küll väga palju staadione jooksuradadega, aga keegi neid jooksuradu eriti ei kasuta, sest mängitakse jalgpalli.“ Teiseks: ajakirjandus arutles, kas me saame jalgpalli pidada rahvusspordialaks. Järeldus oli kõhklev: ühest küljest öeldi välja, et tegemist on loomulikult rahvusspordialaga, kuna rahvas käib seda kõige rohkem vaatamas ja elab sellele kaasa, aga teisest küljest jäävad tulemused natuke nõrgaks,“ rääkis Schwede.