INDREK SCHWEDE | Heast kriitikast ja ekslikest üldistustest

Eelmise aasta lõpus avaldatud arvustuses (EPL 21.12.) minu raamatu „Eesti jalgpalli ajalugu. I osa“ kohta tabab Meelis Karmo täppi, kui kirjutab, et paljud Eesti jalgpalli vanemat ajalugu kajastavad fotod on andmebaasides ebatäpselt dateeritud. Sel põhjusel olin sunnitud kümneid Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi kogude fotosid kõrvale jätma, sest info nende kohta oli kindlasti vale või kaheldav. Mõne puhul õnnestus leida õige info, paljud jäid välja pärast asja uurimist. Aga sisse lipsas ka vigu ja nendele arvustaja osutaski: kõigi esile toodud kaheksa fotoallkirja kohta saatis Meelis Karmo mulle veenvad argumendid, et neis on vead. Selle eest suur aitäh! Olen raamatu valmimisest alates aktiveerinud kõik asjast huvitatud kolleegid, et nad saadaksid tagasisidet võimalike vigade, vasturääkivuste jms kohta. Karmo on fotodes teinud väga mahuka töö ja mul on hea meel, et ta on nõus kaaluma ettepanekut olla abiks järgmiste köidete fotode asjus.

Arvustaja tekst jätab mulje, et kriitika käib kogu raamatu kohta, aga omavahelisest suhtlusest tuli välja, et sisu on tal siiski veel vajaliku tähelepanuta läbi töötamata. Seetõttu mõjuvad arvustust refräänina läbivad iseteadlikud oletused, et olen kõiges toetunud Koigi raamatule, pehmelt öeldes eksitavalt. Arvud räägivad sellele vastu: raamatu 366 joonealusest allikaviitest osundab Koigi raamatule vaid kolm. Koik on oma raamatus minu vaadeldud perioodi käsitlenud 18 leheküljel, minu poole suurema formaadiga raamatus on üle 200 lehekülje. Vahe on kahekümnekordne. Minu raamatu ligi 150 illustratsioonist (fotod, esemete mahapildistused, karikatuurid ja karikatuuriseeriad) kattub Koigi raamatus avaldatuga viiendik. Mis on loomulik, arvestades, et varasemast ajastust on pildivalik kasin. Kaheksast fotost, mille dateeringu ekslikkust Karmo näitab, ainult kaks pärineb Koigi raamatust. Sealjuures neist piltidest ühe kohta Koik tegelikult ei eksi, sest annab ainult aastaarvu. Eksin mina, lisades sellele vale kuupäeva. Seega ainult ühe vea põhjal, mis Koigi raamatu apsakaga kattub, üldistab arvustaja julgelt, et olen allikakriitikata omaks võtnud kõik seal esitatu. Sellele räägib vastu asjaolu, et olen oma raamatus kasutanud ka selliseid Koigi raamatus avaldatud fotosid, mille dateeringud olen parandanud või kahtluse alla seadnud (vt lk 45 ülemine foto, 128–129). Rääkimata tekstist, kus Koigi vigasid oli juba sellepärast raske taastiražeerida, et see raamat polnud kuidagi mu teosele aluseks, olen sellest ammu n-ö lahti lasknud. Karmo arvustuses esineb Koigi nimi rohkem kordi kui minu raamatus.