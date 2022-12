„Antud kontekstis olen jalgpalliajaloolane,“ selgitas Schwede jutuajamise alguses ja tõdes, et tema ajalooteadmised on küll laiemad, aga nii maailma kui ka Eesti jalgpalliloos tunneb ta end kodus. „Loen igapäevaselt erialast kirjandust, raamatuid ja akadeemilisi tekste, et hoida end asjaga kursis.“ Schwedet tuleb kusjuures tituleerida ajaloodoktoriks, sest ta kaitses edukalt väitekirja teemal „Jalgpalli positsioonist Eestis ja selle marginaliseerumise põhjustest Nõukogude anneksiooni perioodil“.