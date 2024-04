Liverpool naasis Premier League’is võitude teele

Premier League’i turniiritabelis on esikohal Londoni Arsenal 74 punktiga. Liverpool on teine samuti 74 punktiga. Kolmandat kohta hoiab Manchester City 73 silmaga. ManCity’l on siiski üks kohtumine varuks. Arsenalil ja Liverpoolil on hooaja lõpuni viis kohtumist, ManCity’l kuus.