Järjekordne fiasko FC Barcelona moodi. Sel korral koos skandaalse käežestiga

Seega võib tõesti öelda, et FC Barcelona tegi seda taas. Teisipäeva õhtul tundus, et suurtes majandusraskustes olev klubi saab tänavu hingele palsamit just Meistrite liigas. 12. minutil viis Raphinha katalaanid kahe mängu kokkuvõttes 4:2 juhtima. 29. minutil teenis Barcelona keskkaitsja Ronald Araujo aga punase kaardi. Uruguay’st pärit keskkaitsja protesteeris küll kõvasti, kuid see ei muutnud fakti, et ta võttis viimase mehena maha PSG ründaja Bradley Barcola. Peakohtuniku otsusega nõustus ka VAR.