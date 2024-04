Leverkuseni ajalooline Saksamaa meistritiitel: pöörased tagasitulekud, imemees Alonso ja Harry Kane´i needus

43 mängu kaotusteta, millest võidetud on koguni 38. Jah, just sellise vägeva trikiga on käimasoleval hooajal hakkama saanud Xabi Alonso juhendatav Leverkuseni Bayer, kellest sai pühapäeval ajaloo 13. meeskond, kes on suutnud Bundesliga tiitli võita. Sellega lõpetati 11 aasta pikkune Müncheni Bayerni valitsusaeg, kes jäi viimati Saksamaa meistritiitlita 2012. aasta kevadel, kui trooni hõivas Jürgen Kloppi juhendatav Dortmundi Borussia.