Kaaberma ei soovinud peatreenerina jätkamist selgitada. „See pole teema. Leping jätkub ja lõpeb siis, kui lõpeb. Olen teenindav personal ega tee tulemust. Teevad sportlased, nemad on tähtsad,“ ütles 55-aastane Kaaberma.

Küll aga on selge, et peatreeneriküsimus tõuseb esile pärast EM-i, kus saab selgeks, kas epeenaiskond saab tagasi EOK vähemalt B-kategooria palgale ja treeningtoetusele – selleks tuleb võita medal – või jätkab C-tasemel. Sellest ilmselt oleneb peale selle, kas ja millist peatreenerit palgata, ka see, kes epeenaiskonna liikmetest tippvehklemises jätkab.